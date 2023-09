CINÉMA AU TGP : CALAMITY UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY Avenue de la Libération Frouard, 20 décembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Rémi Chayé.

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude mais Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Une aventure pleine de dangers qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Dès 6 ans, durée 1h13.. Enfants

Mercredi 2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 15:13:00. 3 EUR.

Avenue de la Libération Théâtre Gérard Philipe

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Rémi Chayé.

1863, United States of America. Martha Jane’s father is injured in a convoy heading west. She must drive the family wagon and care for the horses. It’s a tough apprenticeship, but Martha Jane has never felt so free. A dangerous adventure that, step by step, will reveal the mythical Calamity Jane.

From age 6, running time 1 hr 13 min.

Por Rémi Chayé.

1863, Estados Unidos de América. El padre de Martha Jane resulta herido en un convoy que se dirige al oeste. Ella tiene que conducir el carromato familiar y cuidar de los caballos. Es un duro aprendizaje, pero Martha Jane nunca se ha sentido tan libre. Una aventura llena de peligros que, paso a paso, irá revelando a la mítica Calamity Jane.

A partir de 6 años, duración 1h 13min.

Von Rémi Chayé.

1863, Vereinigte Staaten von Amerika. Bei einem Treck, der in Richtung Westen zieht, wird Martha Janes Vater verletzt. Sie muss den Familienwagen lenken und die Pferde versorgen. Die Ausbildung ist hart, aber Martha Jane hat sich noch nie so frei gefühlt. Ein Abenteuer voller Gefahren, das Schritt für Schritt die mythische Calamity Jane ans Licht bringt.

Ab 6 Jahren, Dauer 1 Std. 13 Min.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY