RULES FOR LIVING OU LES RÈGLES DU JE(U) – COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME Avenue de la Libération Frouard, 15 décembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

C’est le jour de Noël. Toute la famille est réunie et s’affaire aux préparatifs orchestrés sans concession par la mère. Tout doit être parfait pour le retour de Francis, le patriarche qui sortira de l’hôpital pour l’occasion. Mais la tension est palpable et le déjeuner tourne au drame… pour notre plus grand plaisir ?

De 13 à 99 ans.

Durée 2h.

Tarif B.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It’s Christmas Day. The whole family is together, busy with the preparations orchestrated without concession by the mother. Everything has to be perfect for the return of Francis, the patriarch who will be discharged from hospital for the occasion. But the tension is palpable, and lunch turns dramatic? to our delight?

Ages 13 to 99.

Running time 2 hrs.

Rate B.

Es el día de Navidad. Toda la familia está reunida, ocupada con los preparativos orquestados sin concesiones por su madre. Todo tiene que salir perfecto para el regreso de Francis, el patriarca, que recibirá el alta hospitalaria para la ocasión. Pero la tensión es palpable y la comida se torna dramática? para nuestro deleite?

De 13 a 99 años.

Duración: 2 horas.

Calificación B.

Es ist der Tag des Weihnachtsfestes. Die ganze Familie ist versammelt und beschäftigt sich mit den Vorbereitungen, die von der Mutter kompromisslos inszeniert werden. Alles soll perfekt sein für die Rückkehr von Francis, dem Patriarchen, der zu diesem Anlass aus dem Krankenhaus entlassen wird. Doch die Spannung ist spürbar und das Mittagessen wird zu einem Drama – zu unserem Vergnügen

Von 13 bis 99 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

Tarif B.

