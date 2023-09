MA MAÎTRESSE ? – COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE Avenue de la Libération Frouard, 20 novembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Et si on remplaçait le.la maître.sse ? C’est ce qui arrive lorsque surgit dans la salle de classe une danseuse, les élèves surpris découvrent un personnage drôle et sensible qui traverse une large palette d’émotions : envies, frustrations, euphories, doutes, donnant alors à voir toutes les humeurs et les émotions que traverse l’adulte en face d’eux pendant une journée.

Solo dansé et clownesque pour une salle de classe.

CM1-CM2.

Durée : 1h.

Séances réservées au public scolaire, dans les écoles de la communauté de communes du Bassin de Pompey.

Atelier en lien avec ce spectacle : jouez à danser à partir d’improvisations avec les danseuses de la compagnie. Atelier de danse parent-enfant le mercredi 22 novembre à 14h au TGP (gratuit).. Enfants

Lundi 2023-11-20 10:00:00 fin : 2023-11-21 16:00:00. 0 EUR.

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



What if we replaced the teacher? That’s what happens when a dancer appears in the classroom, and the surprised pupils discover a funny, sensitive character who goes through a wide range of emotions: desires, frustrations, euphoria, doubts, giving an insight into all the moods and emotions that the adult in front of them goes through during the course of a day.

Solo dance and clowning for a classroom.

CM1-CM2.

Duration: 1 hour.

Sessions reserved for schools in the Bassin de Pompey community of communes.

Workshop linked to the show: play at dancing through improvisations with the company’s dancers. Parent-child dance workshop on Wednesday November 22 at 2pm at the TGP (free).

¿Y si sustituimos al profesor? Eso es lo que ocurre cuando aparece una bailarina en el aula. Los sorprendidos alumnos descubren a un personaje divertido y sensible que atraviesa un amplio abanico de emociones: deseos, frustraciones, euforia, dudas, mostrando todos los estados de ánimo y emociones que el adulto que tienen delante atraviesa a lo largo del día.

Un solo bailado y clownesco para una clase.

CM1-CM2.

Duración: 1 hora.

Sesiones reservadas a las escuelas de la mancomunidad Bassin de Pompey.

Taller vinculado a este espectáculo: jugar a bailar a partir de improvisaciones con los bailarines de la compañía. Taller de danza para padres e hijos el miércoles 22 de noviembre a las 14:00 h en el TGP (gratuito).

Wie wäre es, wenn wir den Lehrer/die Lehrerin ersetzen würden? Das passiert, als eine Tänzerin im Klassenzimmer auftaucht. Die überraschten Schülerinnen und Schüler entdecken eine lustige und sensible Figur, die eine breite Palette von Emotionen durchläuft: Lust, Frustration, Euphorie, Zweifel, so dass alle Stimmungen und Emotionen sichtbar werden, die der Erwachsene vor ihnen einen Tag lang durchmacht.

Getanztes und clowneskes Solo für ein Klassenzimmer.

5. UND 6. KLASSE.

Dauer: 1 Stunde.

Sitzungen nur für das Schulpublikum, in den Schulen der Communauté de communes du Bassin de Pompey.

Workshop in Verbindung mit dieser Aufführung: Spielen Sie Tanz auf der Grundlage von Improvisationen mit den Tänzerinnen der Kompanie. Eltern-Kind-Tanzworkshop am Mittwoch, den 22. November um 14 Uhr im TGP (kostenlos).

