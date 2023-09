L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES – RODÉO THÉÂTRE – THÉÂTRE ET MARIONNETTES Avenue de la Libération Frouard, 17 novembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie va en avoir huit. Chacune est à une extrémité des âges de la vie, à un zéro près, partageant un même sort, celui des interdictions. L’une parce qu’elle est trop âgée, l’autre parce qu’elle est trop jeune. Entre la vieille dame indigne et la petite fille effrontée, un improbable coup de foudre d’amitié va avoir lieu…

De 8 à 99 ans.

Durée : 1h.

Tarif B.

Atelier en lien avec ce spectacle : Education aux jeux vidéo Gouache & Gaming, le mardi 24 octobre à 14h à l’Espace 89 (gratuit).. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Louise will soon be turning one hundred, Julie eight. Each is at one end of life’s age spectrum, to the nearest zero, sharing the same fate – that of being forbidden. One because she’s too old, the other because she’s too young. Between the unworthy old lady and the cheeky little girl, an unlikely love affair is about to take place?

Ages 8 to 99.

Running time: 1 hour.

Rate B.

Related workshop: Gouache & Gaming video game education, Tuesday October 24 at 2pm at Espace 89 (free).

Louise pronto cumplirá cien años, Julie ocho. Cada una está en un extremo del espectro de edades, al cero más cercano, compartiendo el mismo destino, el de ser prohibidas. Una porque es demasiado vieja, la otra porque es demasiado joven. Entre la indigna anciana y la descarada niña está a punto de surgir una improbable historia de amor..

De 8 a 99 años.

Duración: 1 hora.

Calificación B.

Taller en relación con este espectáculo: Education aux jeux vidéo Gouache & Gaming, martes 24 de octubre a las 14 h en el Espace 89 (gratuito).

Louise feiert bald ihren hundertsten Geburtstag, Julie wird acht Jahre alt. Jede von ihnen befindet sich an einem Ende des Lebensalters, bis auf eine Null, und teilt das gleiche Schicksal, das der Verbote. Die eine, weil sie zu alt ist, die andere, weil sie zu jung ist. Zwischen der unwürdigen alten Dame und dem frechen kleinen Mädchen kommt es zu einer unwahrscheinlichen Freundschaft auf den ersten Blick?

Von 8 bis 99 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Tarif B.

Workshop in Verbindung mit dieser Aufführung: Videospielpädagogik Gouache & Gaming am Dienstag, den 24. Oktober um 14 Uhr im Espace 89 (kostenlos).

Mise à jour le 2023-09-06 par TOURISME BASSIN de POMPEY