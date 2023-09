CINÉMA AU TGP : DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL Avenue de la Libération Frouard, 15 novembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

De Yusuke Hirota et Miho Maruo.

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poubelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

Dès 8 ans, durée 1h25.. Enfants

Mercredi 2023-11-15 14:00:00 fin : 2023-11-15 15:25:00. 3 EUR.

Avenue de la Libération Théâtre Gérard Philipe

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Yusuke Hirota and Miho Maruo.

Lubicchi lives in the middle of large chimneys whose thick smoke has always covered the sky over his town. He’d like to prove to everyone that his father was right and that there are stars beyond the clouds. One Halloween night, the little chimney sweep meets Poubelle, a strange creature with whom he decides to set off on an adventure to discover the sky.

From 8 years, duration 1h25.

Por Yusuke Hirota y Miho Maruo.

Lubicchi vive en medio de enormes chimeneas cuyo espeso humo siempre ha cubierto el cielo de su pueblo. Le gustaría demostrar a todo el mundo que su padre tenía razón y que hay estrellas más allá de las nubes. Una noche de Halloween, el pequeño deshollinador conoce a Poubelle, una extraña criatura con la que decide emprender una aventura para descubrir el cielo.

A partir de 8 años, duración 1h25.

Von Yusuke Hirota und Miho Maruo.

Lubicchi lebt inmitten von großen Schornsteinen, deren dichter Rauch seit jeher den Himmel über seiner Stadt verdeckt. Er möchte allen beweisen, dass sein Vater die Wahrheit gesagt hat und dass es hinter den Wolken Sterne gibt. Eines Abends an Halloween trifft der kleine Schornsteinfeger auf Poubelle, ein seltsames Wesen, mit dem er sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um den Himmel zu entdecken.

Ab 8 Jahren, Dauer 1h25.

Mise à jour le 2023-09-27 par TOURISME BASSIN de POMPEY