FOOTCINELLA – MARIONNETTES EN CASTELET Avenue de la Libération Frouard, 9 novembre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

La compagnie La Mue/tte s’est emparée du mythe « Maradona ». De cette figure populaire, la compagnie tire les fils d’une troublante ressemblance entre un footballeur manipulé « la main de Dieu » et le Pulcinella des castelets napolitains, pendant du Polichinelle français.

De 12 à 99 ans.

Durée : 20 min + 40 min de conférence.

Séances scolaires : jeudi 9 novembre à 14h15 et 15h30.

A l’issue du spectacle, Yannick Hoffert, maître de conférence à l’Université de Lorraine, proposera un temps de réflexion et d’échange sur les liens entre football et arts de la scène.

Tarif unique : 3€.. Tout public

Jeudi 2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 21:00:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The La Mue/tte company has seized on the « Maradona » myth. From this popular figure, the company draws the threads of a troubling resemblance between a footballer manipulated « the hand of God » and the Pulcinella of Neapolitan castelets, counterpart of the French Polichinelle.

Ages 12-99.

Running time: 20 min + 40 min lecture.

School screenings: Thursday November 9 at 2:15pm and 3:30pm.

After the show, Yannick Hoffert, lecturer at the Université de Lorraine, will offer a time for reflection and discussion on the links between soccer and the performing arts.

Price: 3?

La Mue/tte se ha apoderado del mito de Maradona. De esta figura popular, la compañía extrae los hilos de un inquietante parecido entre un futbolista manipulado « por la mano de Dios » y la Pulcinella de los castelets napolitanos, contrapartida de la Polichinelle francesa.

Edades: 12-99 años.

Duración: 20 min + 40 min de conferencia.

Proyecciones escolares: jueves 9 de noviembre a las 14.15 h y a las 15.30 h.

Tras la proyección, Yannick Hoffert, profesor de la Universidad de Lorena, ofrecerá un tiempo de reflexión y debate sobre los vínculos entre el fútbol y las artes escénicas.

Precio de la entrada individual: 3 euros.

Die Kompanie La Mue/tte hat sich des Mythos « Maradona » bemächtigt. Aus dieser populären Figur zieht die Kompanie die Fäden einer beunruhigenden Ähnlichkeit zwischen einem manipulierten Fußballspieler « mit der Hand Gottes » und dem Pulcinella der neapolitanischen Kastelen, dem Gegenstück zum französischen Polichinelle.

Von 12 bis 99 Jahren.

Dauer: 20 Min. + 40 Min. Vortrag.

Schulvorstellungen: Donnerstag, 9. November, um 14.15 Uhr und 15.30 Uhr.

Im Anschluss an die Vorstellung bietet Yannick Hoffert, Dozent an der Universität Lothringen, Zeit für Reflexion und Austausch über die Verbindungen zwischen Fußball und darstellenden Künsten.

Einheitspreis: 3?

