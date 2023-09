HIPPOCAMPE Avenue de la Libération Frouard, 22 octobre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Compagnie des bestioles, le dimanche 22 octobre à 10h et à 17h.

De 3 ans à 99 ans.

Durée 40 min.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 17:40:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Compagnie des bestioles, Sunday, October 22 at 10 am and 5 pm.

Ages 3 to 99.

Running time 40 min.

Compagnie des bestioles, domingo 22 de octubre a las 10 h y a las 17 h.

De 3 a 99 años.

Duración 40 min.

Compagnie des bestioles, Sonntag, den 22. Oktober um 10 Uhr und um 17 Uhr.

Von 3 Jahren bis 99 Jahren.

Dauer 40 Min.

Mise à jour le 2023-09-06 par TOURISME BASSIN de POMPEY