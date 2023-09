LES GALETS AU TILLEUL SONT PLUS PETITS QU’AU HAVRE Avenue de la Libération Frouard, 6 octobre 2023, Frouard.

Frouard,Meurthe-et-Moselle

Vendredi 6 octobre à 20h Théâtre Gerard Philipe à Frouard.

De 10 à 99 ans, contre soirée des enfants et le bar est ouvert.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:00:00 fin : 2023-10-06 23:59:00. .

Avenue de la Libération

Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Friday, October 6, 8pm Théâtre Gerard Philipe, Frouard.

From 10 to 99 years old, against the children’s evening and the bar is open.

Viernes 6 de octubre a las 20 h Théâtre Gerard Philipe de Frouard.

De 10 a 99 años, contra la velada infantil y el bar abierto.

Freitag, 6. Oktober um 20 Uhr Théâtre Gerard Philipe in Frouard.

Von 10 bis 99 Jahren, gegen Kinderabend und die Bar ist geöffnet.

Mise à jour le 2023-09-06 par TOURISME BASSIN de POMPEY