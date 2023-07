Village des associations Avenue de la Libération Biganos, 3 septembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Les associations vous donnent rendez-vous le dimanche 3 septembre au parc Lecoq.

Présentation de leurs activités, démonstrations, échanges…Venez découvrir le tissu associatif dynamique de Biganos !.

Avenue de la Libération Parc Lecoq

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Sunday, September 3 at Parc Lecoq.

Presentation of their activities, demonstrations, exchanges… Come and discover the dynamic associative fabric of Biganos!

Únase a nosotros el domingo 3 de septiembre en el Parque Lecoq.

Venga a descubrir el dinámico tejido asociativo de Biganos

Die Vereine laden Sie am Sonntag, den 3. September, zum Treffen im Parc Lecoq ein.

Vorstellung ihrer Aktivitäten, Vorführungen, Austausch… Entdecken Sie das dynamische Vereinswesen von Biganos!

