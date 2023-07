Cinéma en plein air : Encanto Avenue de la libération Biganos, 31 août 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Séance de cinéma en plein air : nous vous convions à plonger dans un monde magique et enchanté avec le film Encanto.

Gratuit..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . EUR.

Avenue de la libération Parc Lecoq

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema: we invite you to plunge into a magical, enchanted world with the film Encanto.

Free admission.

Cine al aire libre: le invitamos a sumergirse en un mundo mágico y encantado con la película Encanto.

Entrada gratuita.

Kinovorführung unter freiem Himmel: Wir laden Sie ein, mit dem Film Encanto in eine magische und verzauberte Welt einzutauchen.

Kostenlos.

