Festival Polynésien Avenue de la Libération Biganos, 25 août 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Tous le week-end : artisans, tatoueurs, percussions, restauration type foodtruck, buvette, tombola,

Spectacle et initiations Ori Tahiti gratuits.

Entrée gratuite..

2023-08-25 fin : 2023-08-27 . EUR.

Avenue de la Libération Parc Lecoq

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All weekend: artisans, tattoo artists, percussionists, foodtruck, refreshments, tombola,

Free Ori Tahiti show and initiations.

Free admission.

Todo el fin de semana: artesanos, tatuadores, percusionistas, foodtruck, refrescos, tómbola,

Espectáculo gratuito Ori Tahiti e iniciaciones.

Entrada gratuita.

Das ganze Wochenende über: Kunsthandwerker, Tätowierer, Trommler, Foodtruck, Erfrischungsstände, Tombola,

Kostenlose Show und Einführungen in Ori Tahiti.

Freier Eintritt.

