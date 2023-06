Fête nationale Avenue de la Libération Biganos, 13 juillet 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Repas, concert et feu d’artifice, la Fête nationale sera célébrée le jeudi 13 juillet, à partir de 19h au parc Lecoq.

Le feu d’artifice sera tiré à minuit (sous réserve des conditions météo et prévention feux de forêt)

La cérémonie commémorative sera célébrée le jeudi 14 juillet à 11h30 sur le Parvis de la Mairie..

Avenue de la Libération Parc Lecoq

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With a meal, concert and fireworks, the Fête Nationale will be celebrated on Thursday July 13, starting at 7pm in Parc Lecoq.

Fireworks will be set off at midnight (subject to weather conditions and forest fire prevention)

The commemorative ceremony will be held on Thursday, July 14 at 11:30 a.m. on the Parvis de la Mairie.

Con una comida, un concierto y fuegos artificiales, la Fiesta Nacional se celebrará el jueves 13 de julio a partir de las 19.00 horas en el Parque Lecoq.

Los fuegos artificiales se lanzarán a medianoche (en función de las condiciones meteorológicas y la prevención de incendios forestales)

La ceremonia conmemorativa tendrá lugar el jueves 14 de julio a las 11.30 horas frente al Ayuntamiento.

Essen, Konzert und Feuerwerk: Der Nationalfeiertag wird am Donnerstag, den 13. Juli, ab 19 Uhr im Parc Lecoq gefeiert.

Das Feuerwerk wird um Mitternacht abgebrannt (vorbehaltlich der Wetterbedingungen und der Vermeidung von Waldbränden)

Die Gedenkfeier wird am Donnerstag, den 14. Juli um 11:30 Uhr auf dem Rathausvorplatz abgehalten.

