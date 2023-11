Marché de Noël à Berson Avenue de la Libération Berson, 16 décembre 2023, Berson.

Berson,Gironde

« Venez découvrir la magie de Noël façon Berson!

Plus de 40 exposants seront au rendez-vous pour vous proposer toutes sortes de produits : décorations artisanales, bijoux, sacs, prêt à porter, tisanes, bougies, cosmétiques, miel, vins, viande de porc noir, foie gras, viennoiseries et tant d’autres.

La liste complète des produits du marché est en ligne sur notre site www.mairieberson.fr.

Le marché sera animé tout au long de la journée par Monsieur Jean-Noël Caron.

Au programme :

• Tombola de Noël

• Stand du Père Noël (photos et boîte aux lettres)

• Balade en poney de 14h à 17h (2€)

• Atelier créatif pour enfants de 14h à 16h (gratuit)

• Parade lumineuse (personnages Disney, calèche, chars lumineux, échassiers, majorettes) à 18h

• Feu d’artifice à 20h

La restauration et la buvette seront assurées par le Comité des fêtes de Berson et Masousaju. ».

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

Avenue de la Libération

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Come and discover the magic of Christmas the Berson way!

Over 40 exhibitors will be on hand to offer you all kinds of products: handmade decorations, jewelry, bags, ready-to-wear, herbal teas, candles, cosmetics, honey, wines, black pork, foie gras, pastries and much more.

A full list of market products is available online at www.mairieberson.fr.

The market will be hosted throughout the day by Monsieur Jean-Noël Caron.

On the program: ?

? Christmas tombola

santa Claus stand (photos and letterbox)

pony ride from 2pm to 5pm (2?)

creative workshop for children from 2pm to 4pm (free)

illuminated parade (Disney characters, horse-drawn carriage, illuminated floats, stilt-walkers, majorettes) at 6 p.m

fireworks at 8pm

Catering and refreshments will be provided by the Comité des fêtes de Berson and Masousaju

« ¡Ven a descubrir la magia de la Navidad al estilo Berson!

Más de 40 expositores le ofrecerán todo tipo de productos: adornos artesanales, bisutería, bolsos, prêt-à-porter, infusiones, velas, cosméticos, miel, vinos, cerdo negro, foie gras, repostería y mucho más.

La lista completa de productos del mercado está disponible en línea en www.mairieberson.fr.

Jean-Noël Caron será el anfitrión del mercado durante todo el día.

El programa incluye

tómbola de Navidad

stand de Papá Noel (fotos y buzón)

paseo en poni de 14.00 a 17.00 horas (2?)

taller creativo para niños de 14:00 a 16:00 (gratuito)

desfile iluminado (personajes Disney, coches de caballos, carrozas iluminadas, zancudos, majorettes) a las 18.00 h

fuegos artificiales a las 20:00

El Comité des fêtes de Berson y Masousaju se encargarán del catering y los refrescos

« Erleben Sie den Zauber von Weihnachten auf Berson-Art!

Mehr als 40 Aussteller bieten Ihnen alle Arten von Produkten an: handgefertigte Dekorationen, Schmuck, Taschen, Kleidung, Kräutertees, Kerzen, Kosmetika, Honig, Weine, Fleisch von schwarzen Schweinen, Foie Gras, Gebäck und vieles mehr.

Die vollständige Liste der Marktprodukte finden Sie online auf unserer Website www.mairieberson.fr.

Der Markt wird den ganzen Tag über von Herrn Jean-Noël Caron moderiert.

Auf dem Programm stehen:

? weihnachtliche Tombola

stand des Weihnachtsmanns (Fotos und Briefkasten)

ponyreiten von 14 bis 17 Uhr (2?)

? kreativer Workshop für Kinder von 14 bis 16 Uhr (kostenlos)

lichterparade (Disney-Figuren, Kutsche, Lichterwagen, Stelzenläufer, Majoretten) um 18 Uhr

feuerwerk um 20 Uhr

Für Essen und Trinken sorgen das Festkomitee von Berson und Masousaju »

