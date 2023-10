Escape game : tous contre Cornebidouille Avenue de la libération Berson, 21 octobre 2023, Berson.

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique ! Pas question de la laisser faire. Il va falloir, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

D’après les livres de Magali Bonniol et Pierre Bertrand

Un jeu proposé par l’école des loisirs et créé par Le Lapin Blanc pour les 6/11 ans

Sur inscription.

Avenue de la libération Bibliothéque

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cornebidouille is fed up with children who won’t eat their soup. She’s really furious and has decided to ratatouille the children: she wants to make them disappear with her magic formula! But there’s no way she’s going to let that happen. We’re going to have to outsmart her and find her magic formula to turn it against her.

Based on books by Magali Bonniol and Pierre Bertrand

A game proposed by l?école des loisirs and created by Le Lapin Blanc for 6/11 year-olds

Registration required

Cornebidouille está harta de los niños que no se toman la sopa. Está realmente furiosa y ha decidido hacer que los niños se coman su sopa: ¡quiere hacerlos desaparecer con su fórmula mágica! Pero no lo va a permitir. Tendremos que ser más listos que ella y encontrar su fórmula mágica para volverla en su contra.

Basado en los libros de Magali Bonniol y Pierre Bertrand

Un juego propuesto por l’école des loisirs y creado por Le Lapin Blanc para 6/11 años

Inscripción obligatoria

Cornebidouille hat genug von den Kindern, die ihre Suppe nicht essen wollen. Sie ist richtig wütend und hat beschlossen, die Kinder zu schrumpfen: Sie will sie mit ihrem Zauberspruch verschwinden lassen! Auf keinen Fall lässt sie sich das gefallen. Wir müssen sie überlisten und ihren Zauberspruch finden, um ihn gegen sie einzusetzen.

Nach den Büchern von Magali Bonniol und Pierre Bertrand

Ein von der Ecole des Loisirs vorgeschlagenes und von Le Lapin Blanc entwickeltes Spiel für 6- bis 11-Jährige

Auf Anmeldung

