Salon Mieux-être et Terroir Avenue de la Libération Berson, 16 septembre 2023, Berson.

Berson,Gironde

Pour sa 4ème édition les 16 et 17 septembre à Berson (33), le salon du Mieux-être Corps, Cœur, Âme, Esprit évolue et proposera des exposants Mieux-être en intérieur et des exposants du Terroir en extérieur.

Vous retrouverez donc des thérapeutes de différentes pratiques, des médiums, des créateurs énergétiques, des articles feng shui, un lit pour bain de cristal, de la communication animale, des pierres de lythothérapie, des gongs et bol chantant, de l’astrologie et de la numérologie ainsi que de la géobiologie … mais aussi en extérieur des artisans de bouches.

Le samedi de 14h à 17h la Radio Fréquence Bordeau sera présente pour une émission en directe du salon.

A 18h L’association JAP vous feras un concert découverte dans la salle ainsi vous pourrez entendre et ressentir la magie vibratoire des gongs et bols tibétains..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Avenue de la Libération Salle du foyer Rural

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For its 4th edition on September 16 and 17 in Berson (33), the Mieux-être Corps, C?ur, Âme, Esprit (Body, Heart, Soul, Spirit) fair is evolving and will feature Mieux-être exhibitors indoors and Terroir exhibitors outdoors.

You’ll find therapists of various practices, mediums, energy creators, feng shui items, a crystal bath bed, animal communication, lythotherapy stones, gongs and singing bowls, astrology and numerology as well as geobiology… as well as outdoor food artisans.

On Saturday, from 2pm to 5pm, Radio Fréquence Bordeau will be on hand to broadcast live from the show.

At 6 p.m., the JAP association will be giving a discovery concert in the hall, so you can hear and feel the vibratory magic of gongs and Tibetan bowls.

En su 4ª edición, los días 16 y 17 de septiembre en Berson (33), la feria Mieux-être Corps, Cœur, Âme, Esprit (Cuerpo, Corazón, Alma, Espíritu) evoluciona y contará con expositores de Mieux-être en el interior y de Terroir en el exterior.

Encontrará terapeutas de diversas prácticas, médiums, creadores de energía, artículos de feng shui, una cama de baño de cristal, comunicación animal, piedras de litoterapia, gongs y cuencos tibetanos, astrología y numerología, así como geobiología… además de artesanos gastronómicos al aire libre.

El sábado, de 14:00 a 17:00, Radio Fréquence Bordeau retransmitirá en directo desde el salón.

A las 18:00, la asociación JAP ofrecerá un concierto de descubrimiento en la sala para que pueda escuchar y sentir la magia vibratoria de los gongs y los cuencos tibetanos.

Am 16. und 17. September findet in Berson (33) zum vierten Mal die Wellness-Messe « Corps, C?ur, Âme, Esprit » statt, die sich weiterentwickelt und Aussteller aus dem Bereich Wellness im Innenbereich und Aussteller aus der Region im Außenbereich anbietet.

Sie werden also Therapeuten verschiedener Praktiken, Medien, Energiedesigner, Feng-Shui-Artikel, eine Kristallbadeliege, Tierkommunikation, Steine für die Lythotherapie, Gongs und Klangschalen, Astrologie und Numerologie sowie Geobiologie finden, aber auch im Freien Mundhandwerker.

Am Samstag von 14 bis 17 Uhr wird Radio Fréquence Bordeau direkt von der Messe berichten.

Um 18 Uhr wird der Verein JAP ein Schnupperkonzert im Saal geben, bei dem Sie die magischen Schwingungen tibetischer Gongs und Klangschalen hören und spüren können.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Blaye