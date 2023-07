FESTIVAL DU VENT Avenue de la Grande Maïre Portiragnes, 9 septembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Cette année encore, la station de Portiragnes plage accueille le Festival du Vent sur la plage de la riviérette pour sa neuvième édition..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Avenue de la Grande Maïre

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



This year again, the resort of Portiragnes plage welcomes the Festival du Vent on the Riviérette beach for its eighth edition.

Un año más, la estación de Portiragnes plage acoge el Festival du Vent en la playa de la Riviérette en su novena edición.

Auch in diesem Jahr findet im Ferienort Portiragnes plage das Festival du Vent am Strand der Rivièrette zum neunten Mal statt.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE