VIDE GRENIER DE GARONETA Avenue de la Garonnette Toulouse, 1 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez flâner au coeur de Toulouse pour ce vide grenier d’automne !

Pour acheter, par curiosité ou tout simplement pour le plaisir de bavarder..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Avenue de la Garonnette COTÉ PONT NEUF

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come and stroll through the heart of Toulouse for this autumn garage sale!

To buy, out of curiosity or simply for the pleasure of chatting.

Venga a pasearse por el corazón de Toulouse en este mercadillo de otoño

Para comprar, por curiosidad o simplemente por el placer de charlar.

Bummeln Sie bei diesem herbstlichen Flohmarkt im Herzen von Toulouse!

Zum Kaufen, aus Neugier oder einfach nur zum Spaß am Plaudern.

Mise à jour le 2023-09-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE