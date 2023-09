STAGE DE CIRQUE Avenue de la Gare Villefort, 12 février 2024, Villefort.

Villefort,Lozère

Stage de cirque pour enfants, du 12 au 16 février 2023, avec Nina, notre intervenante cirque !

Au ciné-théâtre de Villefort

Enfants de 6 à 8 ans de 9h30 à 12h30 : Tarif 45€

Enfants de 9 à 15 ans de 14h à 18h: Tarif 55€

+ adhésion foyer (7€)

Pour le….

2024-02-12 fin : 2024-02-16 12:30:00. EUR.

Avenue de la Gare

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Circus workshop for children, from February 12 to 16, 2023, with Nina, our circus instructor!

At the Villefort ciné-théâtre

Children aged 6 to 8 from 9.30 a.m. to 12.30 p.m.: Price 45?

Children aged 9 to 15 from 2pm to 6pm: Price 55?

+ membership (7?)

For the…

Curso de circo para niños, del 12 al 16 de febrero de 2023, ¡con Nina, nuestra monitora de circo!

En el cine-teatro de Villefort

Niños de 6 a 8 años de 9.30 a 12.30 h: 45?

Niños de 9 a 15 años de 14:00 a 18:00: Precio 55?

+ abono (7?)

Para los…

Zirkuspraktikum für Kinder vom 12. bis 16. Februar 2023 mit unserer Zirkusreferentin Nina!

Im Filmtheater von Villefort

Kinder von 6 bis 8 Jahren von 9.30 bis 12.30 Uhr: Preis 45?

Kinder von 9 bis 15 Jahren von 14 bis 18 Uhr: Preis 55?

+ Mitgliedschaft im Wohnheim (7?)

Für den…

Mise à jour le 2023-09-11 par 48 – OT Mont Lozère