ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES JARDINS EN PARTAGE Avenue de la Gare Villefort, 10 novembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Assemblée Générale

Vendredi 10 Novembre 2023 à 18 heures

Salle des associations à côté de la gare….

2023-11-10

Avenue de la Gare Salle des associations

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Annual General Meeting

Friday, November 10, 2023 at 6pm

Salle des associations next to the train station…

Junta General Anual

Viernes 10 de noviembre de 2023 a las 18.00 horas

Salle des associations junto a la estación…

Generalversammlung

Freitag, 10. November 2023 um 18 Uhr

Salle des associations neben dem Bahnhof …

