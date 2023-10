Yoga au fil d’un conte Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Venarey-les-Laumes Yoga au fil d’un conte Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes, 3 novembre 2023, Venarey-les-Laumes. Venarey-les-Laumes,Côte-d’Or .

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:45:00. EUR.

Avenue de la Gare Pantographe

Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2* Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Venarey-les-Laumes Autres Lieu Avenue de la Gare Adresse Avenue de la Gare Pantographe Ville Venarey-les-Laumes Departement Côte-d'Or Lieu Ville Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes latitude longitude 47.54298;4.46016

Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venarey-les-laumes/