Course : la Mad Jacques Trek Manche Avenue de la Gare Valognes, 13 octobre 2023, Valognes.

Valognes,Manche

Mad Jacques : Les courses d’aventures les plus hasardeuses du XXIe siècle en stop, trek, vélo ou canoë.

Du bocage à la plage :

Qui a dit que le trek c’était uniquement en montagne et en été ? Direction la presqu’île du Cotentin, dans la Manche, pour 3 jours d’expédition épique. Ambiance bocage, cidre AOP, air iodé et huitres charnues. En bonus : une arrivée vue sur mer, avant une turbo fête de village. L’expédition parfaite pour profiter de l’arrière saison..

Vendredi 2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Avenue de la Gare

Valognes 50700 Manche Normandie



Mad Jacques: The most daring adventure races of the 21st century, by hitchhiking, trekking, cycling or canoeing.

From the bocage to the beach:

Who said trekking was only for mountains and summer? Let’s head for the Cotentin peninsula, in the Manche département, for 3 days of epic expedition. An atmosphere of bocage, PDO cider, iodized air and fleshy oysters. Bonus: a sea-view finish, before a turbo village party. The perfect expedition for enjoying the off-season.

Mad Jacques: las carreras de aventura más atrevidas del siglo XXI en autostop, trekking, bicicleta o canoa.

Del bocage a la playa:

¿Quién dijo que el senderismo era sólo para la montaña y en verano? Diríjase a la península de Cotentin, en el departamento de la Mancha, para vivir 3 días de expedición épica. Ambiente de bocage, sidra DOP, aire yodado y ostras carnosas. Bonus: un final con vistas al mar, antes de una fiesta turbo en el pueblo. La expedición perfecta para aprovechar al máximo la temporada baja.

Mad Jacques: Die riskantesten Abenteuerfahrten des 21. Jahrhunderts per Anhalter, Trekking, Fahrrad oder Kanu.

Vom Bocage bis zum Strand :

Wer sagt, dass Trekking nur in den Bergen und im Sommer möglich ist? Machen Sie sich auf den Weg zur Halbinsel Cotentin im Ärmelkanal, wo Sie drei Tage lang eine epische Expedition unternehmen. Bocage-Ambiente, Cidre AOP, jodhaltige Luft und fleischige Austern. Als Bonus: eine Ankunft mit Blick aufs Meer, bevor ein Turbo-Dorffest stattfindet. Die perfekte Expedition, um die Nachsaison zu genießen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche