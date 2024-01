Train du Père Noël Avenue de La Gare Toucy, mercredi 18 décembre 2024.

Toucy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-18 15:00:00

fin : 2024-12-18 17:30:00

Ho ! Ho ! Ho ! J’ai troqué mes rennes contre le Transpoyaudin du train de Puisaye, le Père Noël fait sa tournée entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît ! Embarquez petits et grands, dans le train du Père Noël, qui fera de cette journée un moment magique et hors du commun. Ne tardez pas à réserver pour ce voyage qui rencontre un réel succès et qui laisse un souvenir inattendu dans le regard de nos enfants. Départ de Toucy à 15 h et retour à 17 h 30 (se présenter 20 minutes avant le départ).

Avenue de La Gare Gare de Toucy

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par ADT YONNE