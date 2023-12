Braderie d’hiver avenue de la gare Thiviers, 27 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Toute la boutique à – 50%

Venez en profiter toute la journée, café, thé et douceurs sur place..

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Isle-Auvézère