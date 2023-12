Création Café Couture avenue de la gare Thiviers, 20 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 13:00:00

Cette année, passez au zéro déchet, venez fabriquer votre kit. Lingettes démaquillantes ou couvre plat selon votre habileté à la machine à coudre.

Ana, couturière professionnelle, sera là pour vous transmettre les gestes de base.

Les tissus et le matériel sont fournis..

Autour d’un thé ou d’un café, c’est un moment d’échange, de partage et de convivialité que nous vous proposons. Débutants ou confirmés, tout le monde est bienvenu (à partir de 12 ans).

.

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Isle-Auvézère