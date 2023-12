Répare électro avenue de la gare Thiviers, 13 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 13:00:00

L’idée est de « réparer ensemble » pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets, donc si vous avez des produits électroménagers défectueux chez vous, vous pouvez venir les réparer durant ces ateliers qui mettent à disposition des outils et matériaux de réparation. Baptiste et Pierre vous guideront à la recherche de la panne.

Les cafés-réparation sont proposés chaque mois à La Récréathiv.

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Isle-Auvézère