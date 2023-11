Atelier couture – Création d’une pochette cadeau en tissu avenue de la gare Thiviers, 16 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Venez fabriquer une jolie pochette en tissu. Cette année, passez aux emballages cadeaux durables. En plus d’emballer joliment vos cadeaux, cette pochette fera un petit cadeau fait main supplémentaire. Les tissus et le matériel sont fournis. Initiation aux furoshiki avec des foulards récup’.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and make a pretty fabric pouch. This year, switch to sustainable gift wrapping. In addition to wrapping your gifts beautifully, this pouch will make an extra little handmade gift. Fabrics and materials provided. Introduction to furoshiki with recycled scarves?

Ven a hacer una bonita bolsa de tela. Este año, cámbiate al envoltorio de regalo sostenible. Además de envolver tus regalos maravillosamente, esta bolsita será un pequeño regalo extra hecho a mano. Telas y materiales proporcionados. ¿Iniciación al furoshiki con pañuelos reciclados?

Kommt und stellt einen hübschen Stoffbeutel her. Steigen Sie dieses Jahr auf nachhaltige Geschenkverpackungen um. Diese Tasche verpackt nicht nur Ihre Geschenke schön, sondern ist auch ein zusätzliches handgemachtes Geschenk. Stoffe und Material werden zur Verfügung gestellt. Einführung in Furoshiki mit gebrauchten Tüchern

Mise à jour le 2023-11-20 par Isle-Auvézère