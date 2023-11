Atelier Petits animaux en origami 3D avenue de la gare Thiviers, 8 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

L’AFAC 24 vous propose un atelier création d’origami 3D. Vous pourrez ainsi

laisser libre cours à votre créativité, faire des connaissances, tout ça autour

d’un café dans une ambiance conviviale..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 13:00:00. .

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



AFAC 24 offers a 3D origami workshop. You will be able to

give free rein to your creativity, make new acquaintances and enjoy

over a cup of coffee in a convivial atmosphere.

AFAC 24 ofrece un taller de papiroflexia en 3D. Podrás

dar rienda suelta a tu creatividad y hacer nuevas amistades, todo ello tomando una taza de café en un ambiente agradable

con una taza de café en un ambiente agradable.

Der AFAC 24 bietet Ihnen einen Workshop zur Erstellung von 3D-Origami an. Sie können

ihrer Kreativität freien Lauf lassen, neue Bekanntschaften schließen, und das alles bei einem

bei einem Kaffee in einer gemütlichen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-11-20 par Isle-Auvézère