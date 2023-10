Répare café Petit Electroménager avenue de la gare Thiviers, 14 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

L’idée est de « réparer ensemble » pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets, donc si vous avez des produits électroménagers défectueux chez vous, vous pouvez venir les réparer durant ces ateliers qui mettent à disposition des outils et matériaux de réparation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The idea is to « repair together » to combat waste and the massive production of waste, so if you have faulty household appliances at home, you can come and repair them during these workshops, which provide repair tools and materials.

La idea es « reparar juntos » para luchar contra el despilfarro y la producción masiva de residuos, así que si tienes electrodomésticos averiados en casa, puedes venir a repararlos durante estos talleres, en los que se proporcionan herramientas y materiales de reparación.

Die Idee ist, « gemeinsam zu reparieren », um gegen Verschwendung und massive Müllproduktion anzukämpfen. Wenn Sie also defekte Haushaltsgeräte zu Hause haben, können Sie diese während dieser Workshops reparieren, in denen Werkzeuge und Reparaturmaterialien zur Verfügung gestellt werden.

