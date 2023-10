Train spécial lettre au Père Noël Avenue de la gare Tence, 2 décembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Viens déposer ta lettre pour le Père Noël dans la voiture postale des lutins !.

2023-12-02 11:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Avenue de la gare Voies ferrées du Velay – Velay Express

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and drop your letter to Santa in the elves’ mail car!

Ven a dejar tu carta a Papá Noel en el carro de correo de los elfos

Komm und gib deinen Brief für den Weihnachtsmann im Postwagen der Wichtel ab!

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon