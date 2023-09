Troc’plantes Avenue de la Gare Salies-de-Béarn, 15 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

31ème édition du troc de plantes organisé par l’association « Salies en transition ».

Une zone de gratuité sera également instaurée sur place..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:30:00. EUR.

Avenue de la Gare Jardin Au Casau – Ecole de musique

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



31st edition of the plant swap organized by the association « Salies en transition ».

A free zone will also be set up on site.

31ª edición del intercambio de plantas organizado por la asociación « Salies en transition ».

También habrá una zona libre in situ.

31. Ausgabe des Pflanzenbasars, der von der Vereinigung « Salies en transition » organisiert wird.

Vor Ort wird außerdem eine Gratiszone eingerichtet.

