Déjeuner aux tripoux au restaurant « Le Saint-Sat » à Saint-Saturnin-de-Lenne Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne, 15 octobre 2023, Saint-Saturnin-de-Lenne.

Saint-Saturnin-de-Lenne,Aveyron

Venez profiter d’un déjeuner aux tripoux au Restaurant « Le Saint-Sat » à St Saturnin de Lenne..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . 16 EUR.

Avenue de la Gare

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie



Come and enjoy a tripoux lunch at Restaurant « Le Saint-Sat » in St Saturnin de Lenne.

Venga a disfrutar de un almuerzo tripoux en el Restaurante « Le Saint-Sat » de St Saturnin de Lenne.

Genießen Sie ein Mittagessen mit Tripoux im Restaurant « Le Saint-Sat » in St Saturnin de Lenne.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac