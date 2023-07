VOYAGE EN TRAIN SUR LE VIADUC DE GARABIT Avenue de la Gare Saint-Chély-d’Apcher, 21 juillet 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Vous ferez une halte de 50 min à Saint-Flour pour découvrir la ville basse. Vous aurez la chance de passer sur le viaduc avec une vue imprenable sur les Gorges de la Truyère. Durant le trajet, une guide conférencière partagera avec vous les secrets d….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 15:36:00. EUR.

Avenue de la Gare

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



You’ll make a 50-minute stopover in Saint-Flour to discover the lower town. You’ll have the chance to pass over the viaduct with a breathtaking view of the Truyère Gorges. During the journey, a guide will share with you the secrets of the…

Se hará una parada de 50 minutos en Saint-Flour para explorar la parte baja de la ciudad. Tendrá la oportunidad de conducir por el viaducto, con una vista impresionante de las gargantas del Truyère. Durante el trayecto, un guía compartirá con usted los secretos de la…

In Saint-Flour machen Sie einen 50-minütigen Halt, um die Unterstadt zu erkunden. Sie haben die Chance, über das Viadukt zu fahren, von dem aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die Truyère-Schlucht haben. Während der Fahrt teilt eine Fremdenführerin mit Ihnen die Geheimnisse von…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT Margeride en Gevaudan