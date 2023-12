LA MAISON DE NOËL – ESPONDEILHAN Avenue de la Gare route de Puissalicon Espondeilhan, 20 décembre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 12:00:00

Pour la 3ème année consécutive, la Maison de Noël fait son grand retour ! Préparez votre appareil photo et venez vous émerveiller face à la beauté de ces décorations festives et magiques !.

Avenue de la Gare

route de Puissalicon

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE