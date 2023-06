CHALLENGE BERNARD TRIDON Avenue de la Gare Pierrefitte-sur-Aire, 17 juin 2023, Pierrefitte-sur-Aire.

Pierrefitte-sur-Aire,Meuse

13e édition du challenge Bernard Tridon (tournoi de rugby à toucher, sans plaquages), sur le thème des civilisations.

Le programme est le suivant :

9h00 : Accueil des équipes au stade de Pierrefitte sur Aire

9h30 : Présentation de la journée et du réglement

9h45 : Début des matchs

12h30 : Restauration sur place

12h30 – 14h : Tournoi réservé aux enfants de moins de 10ans

14h00 – 17h30 : Matchs

18h30 : Pot de l’amitié – remise des Prix dont celui du meilleur déguisement

20h00 : Repas festif (sur réservation) et bal. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Avenue de la Gare Stade de Pierrefitte-sur-Aire

Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est



13th edition of the Bernard Tridon challenge (touch rugby tournament), on the theme of civilizations.

The program is as follows:

9:00 am: Teams welcome at Pierrefitte sur Aire stadium

9:30am: Presentation of the day and rules

9:45am: Start of matches

12:30 pm: Catering on site

12:30 pm – 2 pm: Tournament reserved for children under 10 years of age

14h00 ? 5:30pm: Matches

6:30 pm: Pot de l?amitié – prize-giving ceremony, including best masquerade costume award

8:00 pm: Festive meal (reservation required) and dance

13ª edición del desafío Bernard Tridon (torneo de touch rugby, sin placajes), sobre el tema de las civilizaciones.

El programa es el siguiente:

9.00 h: Acogida de los equipos en el estadio de Pierrefitte sur Aire

9.30 h: Presentación de la jornada y del reglamento

9h45: Inicio de los partidos

12h30: Catering in situ

12h30 – 14h00: Torneo reservado a los niños menores de 10 años

14h00 ? 17h30: Partidos

18h30: Bebidas y premios, incluido el de mejor disfraz

20h00: Comida festiva (previa reserva) y baile

13. Ausgabe des Challenge Bernard Tridon (ein Rugbyturnier zum Anfassen, ohne Tacklings) zum Thema Zivilisationen.

Das Programm sieht wie folgt aus:

9.00 Uhr: Empfang der Mannschaften im Stadion von Pierrefitte sur Aire

9.30 Uhr: Vorstellung des Tages und der Regeln

9.45 Uhr: Beginn der Spiele

12.30 Uhr: Verpflegung vor Ort

12.30 – 14.00 Uhr: Turnier nur für Kinder unter 10 Jahren

14h00 ? 17.30 Uhr: Spiele

18.30 Uhr: Umtrunk – Preisverleihung, u. a. für die beste Verkleidung

20.00 Uhr: Festliches Essen (Reservierung erforderlich) und Tanz

