Marché de Noël Avenue de la gare Pamproux, 2 décembre 2023, Pamproux.

Pamproux,Deux-Sèvres

Cette année de nouveau à Pamproux, le marché de Noël 3ème édition se joint à l’événement Livre en D’Lire et se déroulera le samedi en semi-nocturne de 15h à 22h !

Des ateliers, des animations, des gourmandises pour le palais et pour les yeux, enfin tout pour passer un super moment en famille et entre amis !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Avenue de la gare Espace culturel Alain Audis

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Once again this year in Pamproux, the 3rd edition of the Christmas market is joining forces with the Livre en D?Lire event, and will take place on Saturday at half-night from 3pm to 10pm!

Workshops, entertainment, treats for the palate and the eyes – in short, everything you need to have a great time with family and friends!

Un año más, en Pamproux, la 3ª edición del mercado navideño se une al evento Livre en D’Lire y tendrá lugar el sábado a media noche, de 15:00 a 22:00 horas

Talleres, animaciones, golosinas para el paladar y la vista… en resumen, ¡todo lo necesario para pasarlo en grande con la familia y los amigos!

Ausgabe des Weihnachtsmarkts in Pamproux schließt sich der Veranstaltung Livre en D?Lire an und findet am Samstag halbnächtlich von 15.00 bis 22.00 Uhr statt!

Workshops, Animationen, Leckereien für den Gaumen und für die Augen, schließlich alles, um einen tollen Moment mit der Familie und mit Freunden zu verbringen!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Haut Val De Sèvre