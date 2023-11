Troc de plantes Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie, 18 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Vous aimez les fleurs et la nature, venez participer ce jour au troc de plantes !

A l’automne, les plantes entrent en dormance, mais pas le jardinier ! C’est la saison où l’on prépare son jardin pour le printemps et l’été à venir : plantation des bulbes, bêchage, enrichissement du sol, etc…

Le principe du troc est simple : pas d’inscription, chacun arrive de façon spontanée et installe son matériel sur les tables mises à disposition.

Le troc est également un moment convivial où les jardiniers passionnés ou amateurs échangent des conseils et où ceux qui n’y connaissent rien en jardinage peuvent venir glaner quelques astuces utiles.

Manifestation co-organisée par la Ville, en partenariat avec Maguy Legaz, passionnée de jardin..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

Avenue de la Gare Parking de la gare

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



If you love flowers and nature, come and take part in our plant swap today!

In autumn, plants go dormant, but the gardener doesn’t! This is the season to prepare your garden for spring and summer: planting bulbs, digging, enriching the soil, etc…

The principle of bartering is simple: no need to sign up, everyone arrives spontaneously and sets up his or her equipment on the tables provided.

The barter is also a convivial opportunity for gardening enthusiasts and amateurs to exchange tips and advice, and for those who know nothing about gardening to pick up a few useful tricks.

Event co-organized by the town, in partnership with garden enthusiast Maguy Legaz.

Si te gustan las flores y la naturaleza, ¡participa hoy mismo en el intercambio de plantas!

En otoño, las plantas se adormecen, ¡pero el jardinero no! Es la estación en la que prepara su jardín para la primavera y el verano venideros: planta bulbos, cava, enriquece la tierra, etc.

El principio del trueque es sencillo: no hay que apuntarse, basta con presentarse espontáneamente y colocar el material en las mesas previstas.

El trueque es también una forma amistosa de intercambiar consejos entre aficionados y aficionados a la jardinería, y de obtener algunos consejos útiles para los que no saben nada de jardinería.

El acto está coorganizado por la ciudad en colaboración con Maguy Legaz, aficionada a la jardinería.

Sie lieben Blumen und die Natur? Dann nehmen Sie heute am Pflanzentausch teil!

Im Herbst gehen die Pflanzen in die Winterruhe, nicht aber der Gärtner! Es ist die Jahreszeit, in der man seinen Garten für den kommenden Frühling und Sommer vorbereitet: Blumenzwiebeln pflanzen, umgraben, den Boden anreichern, etc.

Das Prinzip des Tauschhandels ist einfach: Es ist keine Anmeldung erforderlich, jeder kommt spontan und baut sein Material auf den bereitgestellten Tischen auf.

Der Tauschhandel ist auch ein geselliger Moment, bei dem passionierte Gärtner oder Hobbygärtner Ratschläge austauschen und diejenigen, die nichts über Gartenarbeit wissen, kommen können, um ein paar nützliche Tipps zu sammeln.

Die Veranstaltung wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Gartenliebhaberin Maguy Legaz mitorganisiert.

