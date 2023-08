Occupation, résistance, et déportation à Oloron Sainte-Marie Avenue de la Gare Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Sur les lieux réquisitionnés par les nazis et occupés par la Gestapo, découvrez les hommes et les femmes ayant résisté au péril de leur vie. Sans oublier celles et ceux qui ont vécu les horreurs des camps d’extermination nazis, ceux qui ont péri et ceux qui, revenus, ont pu témoigner..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00. EUR.

Avenue de la Gare Gare

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On sites requisitioned by the Nazis and occupied by the Gestapo, discover the men and women who resisted at the risk of their lives. Not forgetting those who lived through the horrors of the Nazi extermination camps, those who perished and those who returned to bear witness.

En los lugares requisados por los nazis y ocupados por la Gestapo, descubra a los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para resistir. Sin olvidar a los que vivieron los horrores de los campos de exterminio nazis, a los que perecieron y a los que regresaron para contar sus historias.

Entdecken Sie an den Orten, die von den Nazis beschlagnahmt und von der Gestapo besetzt wurden, die Männer und Frauen, die unter Einsatz ihres Lebens Widerstand leisteten. Und nicht zu vergessen diejenigen, die die Schrecken der nationalsozialistischen Vernichtungslager erlebt haben, die umgekommen sind und diejenigen, die nach ihrer Rückkehr Zeugnis ablegen konnten.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn