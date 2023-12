MARCHÉ DE PLEIN VENT Avenue de la gare Mons Catégories d’Évènement: Hérault

Mons MARCHÉ DE PLEIN VENT Avenue de la gare Mons, 11 janvier 2024, Mons. Mons Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 08:00:00

fin : 2024-01-11 13:00:00 Marché traditionnel.

Avenue de la gare

Mons 34390 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

