Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27 Spectacle « Une Nuit Avec Laura Domenge » à 21h à la salle Polyvalente.

Laura Domenge est chroniqueuse sur France Inter dans la Bande Originale, dans Piquantes sur Teva, comédienne pour Lolywood et Topito, vous avez aussi pu la voir dans le Jamel Comedy Club. Soirée en présence d’un vigneron du territoire. Tarif : 12€/ Réduit : 5€ / 60€ les 6 spectacles. Sur réservation..

« C’est frais, drôle, terriblement bien construit, joliment teinté de féminisme, rehaussé d’un jeu de comédienne énergique qui lui permet d’incarner de nombreux personnages. Notre plus belle insomnie. » Le Parisien

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie

