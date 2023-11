OÙ EST PASSÉ LE PÈRE NOËL ? Avenue de la Gare Laurens, 6 décembre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Spectacle pour enfants

» Les lutins du Père Noël sont lasses de leur ami le Lutin « Qui ne fait rien » et pour cause, il passe son temps à ne rien faire alors que Noël approche et que la fabrication des jouets bat son plein. Ils se sont réunis et ont décidé de jouer un tour à leur ami avec la complicité de la mère Noël en lui laissant croire que…

Le père Noël a disparu ! « .

Avenue de la Gare

34480 Hérault Occitanie



Children’s show

« Santa’s elves are fed up with their friend the Elf Who Does Nothing, and for good reason: he spends his time doing nothing as Christmas approaches and toy-making is in full swing. So they got together and decided to play a trick on their friend, with the help of Mrs. Claus, by letting him believe that?

Santa Claus has disappeared! »

Espectáculo para niños

« Los duendes de Papá Noel están hartos de su amigo, el duende que no hace nada, y con razón: se pasa todo el tiempo sin hacer nada justo cuando se acerca la Navidad y la fabricación de juguetes está en pleno apogeo. Se han reunido y han decidido gastarle una broma a su amigo, con la ayuda de la Sra. Claus, haciéndole creer que?

Papá Noel ha desaparecido »

Theaterstück für Kinder

« Die Wichtel des Weihnachtsmannes haben genug von ihrem Freund, dem Wichtel « Der nichts tut », und das aus gutem Grund: Er verbringt seine Zeit damit, nichts zu tun, obwohl Weihnachten vor der Tür steht und die Spielzeugherstellung in vollem Gange ist. Sie haben sich zusammengesetzt und beschlossen, ihrem Freund mit Hilfe der Weihnachtsfrau einen Streich zu spielen, indem sie ihn glauben lassen, dass?

Der Weihnachtsmann ist verschwunden! »

