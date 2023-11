MARCHÉ DE NOËL Avenue de la Gare Laurens, 2 décembre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Marché de Noël organisé par l’association La Javana de 10h à 18h au boulodrome couvert de Laurens. 30 stands d’idées cadeaux. Food truck, buvette, Tour à poney, Forain, Visite du Père Noël entre 15 et 17h..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Christmas market organized by the association La Javana from 10am to 6pm at the covered boulodrome in Laurens. 30 gift stands. Food truck, refreshment stand, pony ride, fairground, visit from Santa Claus between 3 and 5 pm.

Mercado de Navidad organizado por la asociación La Javana de 10.00 a 18.00 h en el boulodrome cubierto de Laurens. 30 puestos de regalos. Food truck, puesto de refrescos, paseo en poni, parque de atracciones, visita de Papá Noel entre las 15h y las 17h.

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein La Javana, von 10 bis 18 Uhr im überdachten Boulodrome von Laurens. 30 Stände mit Geschenkideen. Foodtruck, Getränkestand, Ponyreiten, Schausteller, Besuch des Weihnachtsmanns zwischen 15 und 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT AVANT-MONTS