SPECTACLE D’HYPNOSE Avenue de la Gare Laurens, 21 octobre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Spectacle d’hypnose, à la salle des fêtes de Laurens à 17h30, organisé par l’association la Javana. 4€ l’entrée. Sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Hypnosis show, at the Salle des Fêtes in Laurens at 5:30pm, organized by the Javana association. 4? admission. Reservations required.

Espectáculo de hipnosis, en la Salle des Fêtes de Laurens a las 17.30 h, organizado por la asociación Javana. Entrada: 4? Imprescindible reservar.

Hypnoseshow im Festsaal von Laurens um 17:30 Uhr, organisiert vom Verein La Javana. 4? Eintritt. Reservierung erforderlich.

