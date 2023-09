LOTO Avenue de la Gare Laurens, 15 octobre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Loto organisé par l’Association Les Pitchounets à 16h à la salle polyvalente. Prix du carton : 1€..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Loto organized by the Association Les Pitchounets at 4pm in the Salle Polyvalente. Cardboard price: 1?

Loto organizado por la Asociación Les Pitchounets a las 16h en la Sala Polivalente. Precio por caja: 1?

Lotto, organisiert von der Association Les Pitchounets, um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle. Preis pro Karton: 1?

Mise à jour le 2023-09-28 par OT AVANT-MONTS