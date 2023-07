DIAMIDOV – GYMNASTIC SHOW Avenue de la Gare Laurens, 14 octobre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Spectacle unique liant danse et acrobatie pour un public familial à 21h à la salle polyvalente . Un show exceptionnel et époustouflant de 2h . Tarif : 10€ adulte et enfant de + de 12 ans. 5€ enfant de moins de 12 ans. Billetterie à partir du 18 septembre à la Médiathèque municipale de Laurens. Sur réservation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



A unique show combining dance and acrobatics for a family audience at 9pm in the Salle Polyvalente. An exceptional, breathtaking 2-hour show. Price: 10? adults and children over 12. 5? children under 12. Tickets available from September 18 at the Médiathèque municipale de Laurens. Reservations required.

Un espectáculo único que combina danza y acrobacia para un público familiar a las 21:00 h en la Sala Polivalente. Un espectáculo excepcional y sobrecogedor de 2 horas de duración. Precio: 10? adultos y niños mayores de 12 años. 5? niños menores de 12 años. Entradas disponibles a partir del 18 de septiembre en la Médiathèque municipale de Laurens. Reserva obligatoria.

Eine einzigartige Show, die Tanz und Akrobatik für ein Familienpublikum verbindet, um 21 Uhr in der Mehrzweckhalle. Eine außergewöhnliche und atemberaubende Show von 2 Stunden Dauer. Preis: 10 € für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, 5 € für Kinder unter 12 Jahren. Kartenverkauf ab dem 18. September in der Mediathek von Laurens. Reservierung erforderlich.

