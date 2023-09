SOIRÉE HOMMAGE À JEAN FERRAT Avenue de la Gare Laurens, 7 octobre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

L’association Renouveau Culturel vous propose : Soirée Hommage à Jean Ferrat animée par Alain Mathieu à 20h à la salle polyvalente. Entrée gratuite- participation au chapeau. À l’issue du spectacle, repas partagé : chacun apporte un plat à partager, son assiette et son couvert. Une buvette sera ouverte, boissons vendues au profit de l’association..

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



The Renouveau Culturel association invites you to an evening tribute to Jean Ferrat, hosted by Alain Mathieu at 8pm in the Salle Polyvalente. Free admission – participation by the hatful. After the show, a shared meal: everyone brings a dish to share, a plate and place settings. A refreshment bar will be open, with drinks sold in aid of the association.

La asociación Renouveau Culturel le invita a una velada homenaje a Jean Ferrat presentada por Alain Mathieu a las 20.00 h en la Sala Polivalente. Entrada gratuita. Tras el espectáculo, habrá una comida compartida: traiga su propia fuente, plato y cubiertos. Habrá una zona de restauración con venta de bebidas a beneficio de la asociación.

Der Verein Renouveau Culturel schlägt Ihnen vor: Abend Hommage an Jean Ferrat, moderiert von Alain Mathieu, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Eintritt frei – Teilnahme mit Hut. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es ein gemeinsames Essen: Jeder bringt ein Gericht zum Teilen, seinen Teller und sein Besteck mit. Es gibt einen Imbiss, Getränke werden zugunsten des Vereins verkauft.

