THÉÂTRE – COUP DE VIEUX Avenue de la Gare Laurens, 29 septembre 2023, Laurens.

Laurens,Hérault

Comédie à sketchs présentée par la Cie RIQUET à 20h30 à la salle polyvalente. Un dentier a été perdu. On recherche désespérément le propriétaire. D’une chorégraphie de maison de retraite à une course de déambulateurs, de la rivalité entre 2 mamies à un dialogue de sourds, de la nostalgie du passé aux technologies actuelles, la vieillesse n’est pas toujours un long fleuve tranquille..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Sketch comedy presented by Cie RIQUET at 8:30pm in the Salle Polyvalente. A set of dentures has been lost. The owner is desperately sought. From a retirement home choreography to a walker race, from the rivalry between 2 grannies to a dialogue of the deaf, from nostalgia for the past to current technologies, old age isn’t always a smooth ride.

Comedia de sketches presentada por la Cie RIQUET a las 20.30 h en la Sala Polivalente. Se ha perdido una dentadura postiza. Se busca desesperadamente a su propietario. De una coreografía en un asilo a una carrera de andadores, de la rivalidad entre 2 abuelas a un diálogo de sordos, de la nostalgia del pasado a las tecnologías actuales, la vejez no siempre es un camino de rosas.

Sketch-Komödie, präsentiert von der Cie RIQUET um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Ein Gebiss ist verloren gegangen. Verzweifelt wird nach dem Besitzer gesucht. Von einer Choreographie im Altersheim bis zu einem Rennen mit Rollatoren, von der Rivalität zwischen zwei Omas bis zu einem Dialog der Gehörlosen, von der Nostalgie der Vergangenheit bis zu den aktuellen Technologien – das Alter ist nicht immer ein langer, ruhiger Fluss.

