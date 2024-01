Cinéma Laruns : Kina et Yuk, renards de la banquise Avenue de la Gare Laruns, samedi 20 janvier 2024.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

Durée : 1h25 / Aventure, Famille

De : Guillaume Maidatchevsky

Par : Guillaume Maidatchevsky, Guillaume Lonergan

Avec : Virginie Efira

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de la banquise. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits.

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com



