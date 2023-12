Cinéma Laruns : Une affaire d’honneur Avenue de la Gare Laruns Catégories d’Évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques Cinéma Laruns : Une affaire d’honneur Avenue de la Gare Laruns, 9 janvier 2024, Laruns. Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 20:30:00

fin : 2024-01-09 1h 40min / Drame, Historique

De Vincent Perez

Par Vincent Perez, Karine Silla

Avec Roschdy Zem, Doria Tillier, Guillaume Gallienne Paris 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d’armes se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre Marie-Rose Astié, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l’art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s’allier pour défendre leur honneur respectif..

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

