Cinéma Laruns : Migration Avenue de la Gare Laruns, 4 janvier 2024, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 18:30:00

fin : 2024-01-04

1h31 / Animation, aventure, comédie, famille

De : Benjamin Renner, Guylo Homsy

Avec : Pio Marmaï, Kumail Nanjiani, Laure Calamy

La famille Colvert se lance dans un périple vers la Jamaïque mais leur plan si bien tracé va vite battre de l’aile. La tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé..

1h31 / Animation, aventure, comédie, famille

De : Benjamin Renner, Guylo Homsy

Avec : Pio Marmaï, Kumail Nanjiani, Laure Calamy

La famille Colvert se lance dans un périple vers la Jamaïque mais leur plan si bien tracé va vite battre de l’aile. La tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

1h31 / Animation, aventure, comédie, famille

De : Benjamin Renner, Guylo Homsy

Avec : Pio Marmaï, Kumail Nanjiani, Laure Calamy

La famille Colvert se lance dans un périple vers la Jamaïque mais leur plan si bien tracé va vite battre de l’aile. La tournure aussi chaotique et inattendue que vont prendre les évènements va les changer à jamais et leur apprendre beaucoup plus qu’ils ne l’auraient imaginé.

.

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées