Conférence « Le défi climatique et la transition énergétique » Avenue de la Gare Laruns, 11 décembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Conférence débat autour des énergies et du climat.

Quelle politique nationale (éolien, photovoltaïque, nucléaire) ?

Quelle politique locale en Béarn et Ossau ?

Comment chacun peut-il agir à son niveau ?

En présence de Jean-Luc Salanave, scientifique et conférencier..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

Avenue de la Gare Cinéma Louis Jouvet

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference and debate on energy and climate.

What national policy (wind, photovoltaic, nuclear)?

What is the local policy in Béarn and Ossau?

How can we take action at our own level?

In the presence of Jean-Luc Salanave, scientist and lecturer.

Conferencia debate sobre energía y clima.

¿Cuál es la política nacional (eólica, fotovoltaica, nuclear)?

¿Cuál es la política local en Béarn y Ossau?

¿Cómo podemos actuar todos a nuestro nivel?

En presencia de Jean-Luc Salanave, científico y conferenciante.

Konferenzdebatte über Energie und Klima.

Welche nationale Politik (Windkraft, Photovoltaik, Atomkraft)?

Welche lokale Politik in Béarn und Ossau?

Wie kann jeder auf seiner Ebene handeln?

In Anwesenheit von Jean-Luc Salanave, Wissenschaftler und Referent.

